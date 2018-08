Bundeswehr verteidigt Werbung bei Gamescom

Die Bundeswehr hat ihren kritisierten Werbe-Auftritt bei der Spielemesse Gamescom und im Kölner Stadtgebiet verteidigt. Die Slogans wirken reichlich verharmlosend.



Mit Plakaten im Stil von Videospielen und den Parolen "Multiplayer at its best!" und "Mehr Open World geht nicht" wirbt die Bundeswehr aktuell in Köln für eine Karriere bei der Armee. "So wie andere Arbeitgeber auch wollen wir dort mit IT-affinen jungen Menschen ins Gespräch kommen und ihnen die beruflichen Chancen bei der Bundeswehr nahebringen", sagte ein Sprecher der Bundeswehr in Köln dazu am Donnerstag.