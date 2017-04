Bundesweite Werbekampagne für DAB Plus

DAB Plus bekommt Rückenwind. Eine bundesweite Werbekampagne soll für noch größere Aufmerksamkeit für den neuen Signalstandard sorgen. Außerdem wird ein neues Logo zum Einsatz kommen.



Die Werbekampagne startet am 2. Mai und wird crossmedial verbreitet. Es sind Werbespots für Fernsehen und Radio vorgesehen, sowie weiteres Bildmaterial für Print und Online. Das alles wird zusammen präsentiert auf den Mitteldeutschen Medientagen von 2. bis 4. Mai.