Bundesweites DAB Plus Sendernetz wächst um 13 weitere Standorte

Ausbau der Empfangsgebiete in Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein - Verbesserung vor allem beim Inhouse-Empfang.



Media Broadcast baut das Sendernetz des ersten nationalen Digitalradio-Multiplex weiter aus. In 2019 nimmt der Sendernetzbetreiber hierzu 13 neue Standorte in Betrieb. Deren Zahl wächst damit von 124 auf 137 an.



Mit dem Ausbau in 2019 wird der Empfang in Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz sowie Schleswig-Holstein weiter verbessert. Eine Reichweite von 99 Prozent entlang der Autobahnen im Kanal 5C bedeute nahezu Vollversorgung. Der bundesweite, mobile Empfang der 13 Programme wird damit weiter verbessert.