"Buschi" wird neuer Moderator von RTL-Show "5 gegen Jauch"

Fans von Fernsehmoderator und Sportreporter Frank Buschmann dürfen sich freuen, genauso wie Pocher-Hasser, denn "5 gegen Jauch" bekommt einen neuen Moderator.



Fernsehmoderator und Sportreporter Frank Buschmann bekommt einen weiteren Job beim Privatsender RTL. Der 52-Jährige werde neuer Moderator der Quizshow "5 gegen Jauch", teilte der Kölner Sender am Freitag mit. Die Aufzeichnungen der Folgen mit neuem Konzept sollen Ende Oktober beginnen. Die erste Ausgabe der Quiz-Show, bei der fünf nicht prominente Kandidaten gegen Günther Jauch antreten, plant der Sender im Dezember auszustrahlen.