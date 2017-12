"Buschis Sechserkette" geht in die Verlängerung

"Eine Liga für sich - Buschis Sechserkette" geht mit der Fußball-Bundesliga in die Rückrunde. Welche Gäste hat Moderator Frank Buschmann diesmal dabei?



Ab 25. Januar sendet Sky 1 für seine Kunden neue Episoden von "Eine Liga für sich - Buschis Sechserkette". In sechs Folgen wird Frank Buschmann wieder mit seinen Kollegen Panagiota Petridou und Matze Knop durch die Sport-Show führen.