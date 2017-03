CBS verlängert Serien-Hits

Der US-Sender CBS hat zahlreiche Serien verlängert, die auch in Deutschland bereits eine treue Anhängerschaft gefunden haben. Für andere hingegen sieht es eher mau aus.



So manch ein Serien-Hit, der in Deutschland seine treue Anhängerschaft gefunden hat, läuft in den USA beim Sender CBS. Dieser verlängerte nun auf einen Schlag gleich 16 jüngere und ältere Serien. Andere hingegen hängen noch in der Luft. Zu den Glückspilzen zählen unter anderem die noch jungen Serien "Bull" mit Michael Weatherly und "MacGyver" mit Lucas Till.