CD-Verkäufe in Deutschland - Rückgang beschleunigt sich

Im deutschen Musikmarkt ist der langjährige Umsatzbringer CD im vergangenen Jahr schneller vom Streaming zurückgedrängt worden als zuvor.



Der CD-Absatz sackte um 23 Prozent auf 48,2 Millionen Silberscheiben ab, wie der Bundesverband Musikindustrie (BVMI) am Freitag mitteilte. Beim Streaming, bei dem die Songs aus dem Netz abgespielt werden, gab es einen Sprung von 40 Prozent auf 79,5 Milliarden Audio-Streams.



Umsatzzahlen will der Verband voraussichtlich Anfang März nennen. 2017 waren die Erlöse nach mehreren Jahren mit Zuwächsen um 0,3 Prozent auf 1,59 Milliarden Euro gesunken. Auslöser dafür war, dass das Streaming-Wachstum den Absatzrückgang von rund 15 Prozent bei CD-Alben nicht ausgleichen konnte.