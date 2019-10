CDU will Digitalisierung auf Kosten des Datenschutzes antreiben

Deutschland hängt in Sachen Digitalisierung hinterher. Um den Prozess zu beschleunigen, schlägt die CDU jetzt eine Auflockerung des Datenschutzgesetzes vor.



Lange wurde für den Datenschutz gekämpft, bis schließlich im Mai 2018 die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) in Kraft trat. In der Verordnung ist festgeschrieben, dass in Europa Daten nur noch dann erhoben, verarbeitet und genutzt werden dürfen, wenn sie einem erlaubten Zweck dienen und wenn sie überhaupt erforderlich sind.