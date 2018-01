CES 2018: Bitkom gibt Überblick über zentrale Trends

Im Hinblick auf die heute eröffnete "Consumer Electronics Show" (CES) in Las Vegas gibt der der Digitalverband Bitkom einen Überblick über zentrale Trends der diesjährigen Messe und die Techniktrends bei den Deutschen.



Ganz oben auf der Wunschliste der Deutschen stehen nach wie vor Smartphones. Jeder Fünfte möchte sich in diesem Jahr ein neues Mobiltelefon anschaffen. Bei 17 Prozent stehen Tablets auf dem Wunschzettel. Aber auch Smart-TV (12 Prozent) und Spielkonsolen (9 Prozent) erfreuen sich einer großen Beliebtheit.