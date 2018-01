CES 2018: Napster und Voxtok geben Zusammenarbeit bekannt

Der Musik-Streaming-Dienst Napster und Voxtok vereinbaren, Ihre Kräfte zu bündeln, um dem Fernsehen ein einzigartiges Musikerlebnis hinzuzufügen. Dabei erhoffen sich beide Unternehmen Synergieeffekte aus dieser Kooperation.



Für Voxtok bietet die Zusammenarbeit mit Napster die Möglichkeit, seine beiden Vorzeigeprodukte Voxtok Music und SoundBox weiter zu stärken und zu entwickeln.