CES 2018: Samsung zeigt 8K-TV

Mit einem QLED-Fernseher mit 8K-Auflösung und einen modularen Videoscreen aus Mikro-LED-Kacheln präsentiert sich Samsung auf der "Consumer Electronics Show" (CES) in Las Vegas. Die Sprachsteuerung und die Vorschlagssysteme im TV sollen mittels künstlicher Intelligenz verbessert werden.



Die Besonderheit des neuen 8K-QLED-Fernsehers ist das Backlight. Dabei werden winzige Mikro-LEDs flächig hinter dem Schirm angeordnet. Samsung setzt in Zukunft auf dieses sogenannte Direct-LED-Backlight, nachdem es bisher ausschließlich Edge-Light nutzte. Damit sollen höhere Kontraste und eine geringere Blickwinkelabhängigkeit erreicht werden.