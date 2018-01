CES 2018: Sprachassistenten nisten sich im Alltag ein

Studien zeigen, dass Menschen sich an Sprachassistenten im Alltag schnell gewöhnen. Ein ungelöstes Problem indes ist bisher, wie man Alexa, Siri, Google Assistant und Co gleichzeitig im Leben der Nutzer unterbringt. Auf der CES in Las Vegas ist eine Lösung zu sehen.



Am Anfang war es leicht, die sprechenden Assistenten als Modeerscheinung abzutun. Doch die diesjährige Technik-Messe CES zeigt: Sie sind auf dem Weg in nahezu jedes elektronische Gerät, bei dem man sich auch nur ansatzweise eine sinnvolle Sprachsteuerung vorstellen kann.