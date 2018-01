CES: Hisense macht Lust auf Fußball-WM 2018

Hisense präsentiert auf der CES in Las Vegas neue Geräte, die anlässlich der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft herausgebracht werden.



In diesem Jahr feiert Hisense die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Russland 2018 als offizieller TV-Sponsor. Aus diesem Grunde wurden der Hisense U7 ULED-TV, der World Cup Special Edition-TV und der Hisense U9 ULED-TV, der World Cup Limited Edition-TV, auf einer Pressekonferenz im Rahmen der CES vorgestellt. Hisense versprach dabei seine Displaytechnologie und sein Produkt aktiv in die Anforderungen des Turniers zu integrieren.