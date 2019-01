CES: Hisense präsentiert TriChroma Laser TV und Sonic One TV

Auf der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas präsentiert Hisense mit dem TriChroma Laser TV und dem ultraflachen Sonic One TV erstmals die neuesten Entwicklungen auf dem Gebiet der Displaytechnologie.



Der 4K Smart TriChroma(TM) Laser TV (100L7T) bedient sich der grundlegenden Farbelemente rot, blau und grün. Das Resultat ist eine nahezu unendliche Farbpalette, die auch pures Weiß, Pure White, umfasst. Der TriChroma Laser TV verfügt über einen X-Fusion Laser Light Engine(TM), der drei unabhängige Laser zusammenbringt.