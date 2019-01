CES: LG TV mit ThinQ AI und Alpha 9 Gen 2 Prozessor

LG Electronics (LG) präsentiert auf der CES 2019 seine neuesten TV-Modelle mit ThinQ AI. Auf der Basis des intelligenten Prozessors Alpha 9 Gen 2 sowie eines Deep-Learning-Algorithmus bieten die neuen Modelle eine auf künstlicher Intelligenz basierende weiter gesteigerte Bild- und Klangqualität.



Auf der Basis der offenen smarten Plattform von LG können die neuen TV-Geräte über verschiedene Plattformen auf eine Vielzahl von populären KI-Services zugreifen, u. a. über Amazon Alexa und den integrierten Google Assistant.