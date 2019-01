CES: Sony stellt "360 Reality Audio" vor

Sony stellt zur Consumer Electronic Show (CES) in Las Vegas mit "360 Reality Audio" ein neues Eco System für Content Creation, Distribution und Musik Wiedergabe vor.





Für die neue Technologie wirbt Sony gerade bei Kreativen, Künstlern und Musik-Fans. "360 Reality Audio" ermöglicht Musikern und Künstlern, ein 360 Grad Soundfeld zu kreieren, in dem Stimmen, Chor und Instrumente dort platziert werden, wo sie hingehören.