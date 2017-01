CES: Sony stellt neues 4K-HDR-TV-Sortiment vor

Auch Sony baut sein Angebot in Sachen 4K-HDR-TV-Geräte weiter aus. Die neuen HDR-TVs sollen das Beste aus der ultrahohen Auflösung herausholen. Auf der Consumer Electronics Show werden sie vorgestellt.



Der Trend zu extra großem Helligkeitsumfang lässt sich nicht mehr aufhalten. Neben einer größeren Filmauswahl in HDR steigt auch die Zahl der HDR-Geräte. Auch Hersteller Sony bringt in diesem Jahr 19 verschiedene Fernseher mit 4K-HDR-Unterstützung auf den Markt.