CES rückt Smart Home und vernetzte Technik in den Fokus

Zum Jahresanfang öffnet wieder die CES ihre Tore. In diesem Jahr steht neben dem Smart Home Virtual Reality sowie TV und Musik im Vordergrund der weltweit größten Fachmesse für Unterhaltungselektronik. Große Erwartungen werden auch an Samsung gerichtet.



Die CES in Las Vegas hat sich von einer reinen Elektronik-Messe immer mehr auch zu einer Autoshow entwickelt. Die deutschen Autobauer stehen in diesem Jahr etwas weniger im Rampenlicht als zuletzt - selbstfahrende und elektrische Autos dürften aber auch diesmal viele andere Gadgets in den Hintergrund drängen. Ein Überblick über die erwarteten Schwerpunkte der CES 2017: