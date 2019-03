CL: Enttäuschende erste Pay-TV-Saison - Wie es nun weiter geht

Plötzlich sind DAZN und RTL mit Eintracht Frankfurt im Euro-League-Viertelfinale in der Pole-Position, wenn es um Europapokal-Übertragungen geht. Das hatten der Streamingservice und Sky sich sicher anders vorgestellt.



Die sportlichen Leistungen der deutschen Champions-League-Teilnehmer waren diese Saison enttäuschend. Kein Verein aus dem Bundesliga-Quartett hat es in die Runde der letzten Acht geschafft. Auch in der Europa League sieht es kaum besser aus. Aber immerhin hat es dort Eintracht Frankfurt ins Viertelfinale geschafft.



Dieser Umstand bringt RTL und DAZN in die komfortable Situation, für den Rest der Saison mit größerer Aufmerksamkeit für ihre Übertragungen vom eigentlich nur zweitklassigen Europapokal rechnen zu können.