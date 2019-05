CL-Halbfinals live bei Sky und DAZN: Gelingt Klopp das Wunder?

Die Fußball-Saison geht in ihre heiße Phase. Als nächstes stehen die entscheidenden Halbfinal-Rückspiele in der Champions League an. Jürgen Klopps Liverpool braucht dabei ein Wunder.



Diesen Dienstag und Mittwoch geht es in der Champions League ans Eingemachte. Tottenham, Amsterdam, Barcelona und Liverpool wollen ins Finale nach Madrid. Meldungen zu diesem Thema

Den Anfang macht morgen das Rückspiel zwischen dem FC Liverpool und dem FC Barcelona. Dabei muss der Mannschaft von Jürgen Klopp nach dem 0:3 im Hinspiel ein wahres Husarenstück gelingen, um nach 2018 erneut ins Endspiel einzuziehen. Anpfiff ist um 21 Uhr.



Enger geht es bei der Partie zwischen Ajax Amsterdam und Tottenham Hotspur am Mittwochabend zu. Im Duell der beiden Außenseiter stehen die Niederländer nach einem 1:0-Auswärtssieg im Hinspiel mit den besseren Chancen dar. Angepfiffen wird das Spiel zur gleichen Zeit, wie die Begegnung tags zuvor.



Beide Spiele sind live via Sky und DAZN zu empfangen.

