CL: Sky zeigt Kovacs Schicksalsspiel live und exklusiv

Sky und DAZN teilen sich die Ausstrahlung der europäischen Königsklasse – wer zeigt nun in dieser Woche welche Begegnungen der UEFA Champions League?



Der deutsche Rekordmeister strauchelt, der Trainer wackelt: Die Begegnung in der Champions League mit Benfica Lissabon am Dienstag könnte Robert Kovacs vorerst letzter Auftritt an der Seitenlinie für den FC Bayern München sein. Oder besser gesagt: Sollte das Spiel gegen den portugiesischen Hauptstadtclub verloren gehen, gilt die Freistellung des Kroaten als sichere Sache.