"CNBC": Disney und Fox kommen bei Übernahmegesprächen voran

Nun also doch: Disney soll laut US-Medien kurz vor der Übernahme von 21st Century Fox stehen.



Der US-Unterhaltungsriese Disney steht laut US-Medien vor der Übernahme großer Geschäftsteile des Rivalen 21st Century Fox. Die Gespräche zwischen den Konzernen seien auf der Zielgeraden, ein mehr als 60 Milliarden US-Dollar (50,76 Mrd Euro) teurer Deal könne möglicherweise bereits in der kommenden Woche verkündet werden, berichtete der Sender CNBC am Dienstag unter Berufung auf eingeweihte Kreise.



Es geht demnach um den Verkauf etlicher Fernsehsender sowie des traditionsreichen Hollywood-Studios 20th Century Fox. Die Unternehmen wollten sich nicht dazu äußern.