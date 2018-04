CNBC: Mehr als Hälfte aller US-Amerikaner streamen

Nach Angaben CNBC All-America Economic Survey streamen fast 57 Prozent der Amerikaner Filme und Serien. Dabei nutzen die meisten Zuschauer die Streamingplattform Netflix.



In der Umfrage unter 801 Amerikanern gaben 51 Prozent der amerikanischen Streamer an, dass sie Netflix abonnieren. Ein Drittel der Nutzer abonniert Amazon Prime und 14 Prozent sind bei Hulu. Etwa ein Viertel der Befragten hat zwei oder mehr Dienste abonniert.