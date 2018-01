CNN Money: Die Schweizer Wirtschaft im Fokus des neuen Senders

Der englischsprachige Wirtschaftskanal CNN Money geht diese Woche an den Start. Der Sender will in der Schweiz die Wirtschaft unter die Lupe nehmen und setzt in der Mannerdomäne Nachrichtensprecher ein Zeichen.



Am 24. Januar geht der neue Sender CNN Money Switzerland am WEF – dem World Economic Forum in Davos – auf Sendung. Zu den Gästen beim Start gehören unter anderen Boris Collardi, Joschka Fischer und Joseph Stiglitz.