CNN: Neue Mobile-App ab sofort weltweit verfügbar

Der Nachrichtendienst CNN hat damit begonnen, seine neue Mobile-App weltweit auszurollen. Nutzer können nun unter anderem auf VR-Inhalte und Push-Alerts setzen.



Der US-Nachrichtendienst CNN rollt ab Freitag die neue Version seiner Nachrichten-App in aller Welt aus und stellt damit unter anderem neuen Features wie individuelle Push-Alerts und Virtual-Reality-Inhalte zur Verfügung.