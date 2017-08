CNN nun mit täglichen News auf Snapchat

"The Update" lautet der Name der täglichen Nachrichtensendung. Seit gestern bietet CNN das Format auf Snapchat an. Der Sender reagiert damit auf den Erfolg der Konkurrenz.



Nachrichten im Hochformat: Mit "The Update" gibt CNN auf Snapchat fortan jeden Tag um 18 Uhr ein Überblick des Weltgeschehens. Der Name ist dabei Programm. Sollten brandaktuelle Meldungen nach Erscheinen der Nachrichtenshow eintrudeln, 'updatet' sich das Format von selbst.

Die Sendung wird von einer eigenen Redaktion kuratiert. Der Launch von "The Update" kommt jedoch nicht von ungefähr. Seit einigen Wochen betreibt die Konkurrenz von NBC News eine sehr ähnliche Reihe namens "Stay Tuned"auf Snapchat. Eigenen Angaben zufolge erreicht die Sendung bereits knapp 30 Millionen Nutzer.



Laut einem Bericht des "Wall Street Journal" möchte CNN aber nicht nur der Konkurrenz nacheifern. Man legt anstatt dessen Wert darauf, dass man bereits seit längerem Videopartner von Snapchat sei und der Start des Format auch schon länger geplant gewesen sei.



Nichtsdestotrotz wird man die stolze Zahl an Nutzern von NBC News wohl oder übel mit "The Update" erst einmal aufholen müssen. NBC und CNN sind aber bei weitem nicht die einzigen Videopartner von Snapchat. Auch Discovery und A&E Networks gehören zum Kreis der Hochformat-Produzenten.