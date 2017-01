CNN startet Fernsehsender in der Schweiz

CNN will durchstarten: In der Schweiz will der US-amerikanische TV-Sender ein eigenes Fernsehprogramm an den Start bringen, das rund um Finanzthemen berichten soll.



CNN startet für die Schweiz einen eigenen Finanzsender. Erst im Frühjahr war der Finanzkanal CNNMoney gestartet, jetzt soll ein eigenes Programm für die Schweiz folgen. Noch in diesem Jahr soll der Sender an den Start gehen, wie CNN am Sonntag mitteilte. Es wäre der erste landesweite Wirtschaftsender der Schweiz. Meldungen zu diesem Thema

CNN engagiert Youtube-Star für neue Marke

CNN und Turner launchen Business-News-App

Studie: CNN ist wichtigster News-Sender in Europa

CNNMoney Switzerland kooperiert dafür mit MediaGo. Die beiden Unternehmen sind dabei, eine Infrastruktur für den Betrieb des neuen Senders aufzubauen. Als Standorte sind Genf und Zürich im Gespräch. Neben lokalen Beiträgen und Nachrichten soll es auch internationale Finanznachrichten geben. CNNMoney Switzerland versteht sich dabei nicht als reiner Wirtschafts-Informations-Kanal, sondern will Führungskräfte auch mit Lifestyle-Inhalten ansprechen.



Angeboten wird der Sender unverschlüsselt über Kabel und IPTV. Auch das Vermarktungsunternehmen bezieht Büros in der Schweiz. Das könnten Hinweise darauf sein, dass der Sender sich vermehrt Werbekunden öffnen will.