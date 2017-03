CNN startet Virtual-Reality-Plattform

Bei CNN kann man jetzt Geschehnisse im 360-Grad-Blickwinkel erleben. Der amerikanische Nachrichtensender hat auf seiner Internetpräsenz eine eigene Virtual-Reality-Plattform eingerichtet.



Nachrichten in virtueller Realität miterleben - das klingt utopisch. CNN will mit seinem neuen Projekt aber eben genau das ermöglichen. Man konnte zum Beispiel bereits der Amtseinführung des US-Präsidenten Donald Trump virtuell beiwohnen.