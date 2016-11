CSU-Parteitag: Phoenix live dabei

Am Freitag findet in München der CSU-Parteitag statt. Phoenix wird live von der Veranstaltung berichten, zu der Bundeskanzlerin Angela Merkel erstmals nicht eingeladen ist.



Kurz vor dem Wahlkampf im kommenden Jahr spielt der Parteitag der CSU natürlich eine umso wichtigere Rolle. Am Freitag schaltet der Sender Phoenix deshalb ab 14 Uhr live nach München, um vom CSU-Parteitag zu berichten. Zum ersten Mal ist Bundeskanzlerin Angela Merkel, die zugleich natürlich die Vorsitzende der CSU-Schwesterpartei CDU ist, nicht eingeladen.