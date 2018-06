CSU kündigt CDU: Titanic-Tweet lässt das Netz ausflippen

Ein Tweet des Satiremagazins Titanic hat am Mittag zahlreiche Medien in Aufregung versetzt. Bild verkündete 12.22 Uhr in einer Eilmeldung sofort die Aufkündigung der Fraktionsgemeinschaft zwischen CDU und CSU.



Titanic-Redakteur Moritz Hürtgen hatte in einem Tweet, dessen Aussehen an den Hessischen Rundfunk erinnerte, das Aus für das Unionsbündnis von CDU und CSU verkündet. Im Tweet hatte Seehofer in einer internen Mail an Bouffier das Ende des Unionsbündnisses erklärt und für 15 Uhr eine Pressekonferenz angekündigt.