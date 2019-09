CSYOU: Löscht die CSU unliebsame Kommentare?

Die Social-Media-Kampagne "CSYOU" sollte die Antwort der CSU auf den Youtuber Rezo sein. Doch der plan geht offenbar nach hinten los. Die Kritik ist groß, vor allem, weil viele Kommentare wieder verschwinden.



Die CSU-Landesgruppe im Bundestag fährt mit ihrer neuen Social-Media-Kampagne auf Youtube weiter herbe Kritik ein. Zehntausende Nutzer bewerteten die Replik auf den Youtuber Rezo mit einem Daumen nach unten. Die Zahl der negativen Bewertungen stieg bei knapp 340 000 Videoaufrufen bis Montagnachmittag auf 72 000, positive Likes gab es 2100. Zahlreiche Nutzer beschwerten sich unterdessen, dass ihre Kommentare gelöscht worden seinen. Die CSU widerspricht: "Es wurde nichts gelöscht, und wir werden auch nichts löschen", sagte ein Sprecher auf Anfrage der dpa. Auf negative Reaktionen sei man durchaus eingestellt. "Wir haben Erfahrung im Umgang mit Kritik."