Call for Podcast: BR schreibt mit Spotify Wettbewerb aus

Zeit für kreative Podcaster. Mit dem Podcast-Wettbewerb "Call for Podcast" begibt sich der BR zusammen mit Spotify auf die Suche nach neuen Ideen und neuen Geschichten und möchte damit in den Podcast-Sektor vorpreschen.



Der Bayerische Rundfunk setzt mit seinem neuesten Wettbewerb voll und ganz auf Podcasts. "Call for Podcast" nennt sich die Ausschreibung deshalb auch, in der der BR nach US-Vorbild Geschichten sucht, die auch in Sachen Hörgenuss süchtig machen. Damit springt der BR auf den Trend auf, dass sich immer mehr klassische Inhalte dahingehend verlagern, auf Abruf zur Verfügung zu stehen. Seien es nun Serien per Streaming statt im TV oder eben Geschichten per Podcast statt Programm per Radio.