"Call for Podcast": Die zehn Piloten des BR stehen fest

Mit einem Wettbewerb haben der Bayerische Rundfunk und Spotify dazu aufgerufen, Podcasts einzureichen. Für zehn Teilnehmer geht es nun darum, sich eine mehrteilige erste Staffel zu sichern.



Der Bayerische Rundfunk (BR) hat in Zusammenarbeit mit dem Streamingdienst Spotify zum Wettbewerb gerufen. 601 Teilnehmer haben ihre Vorschläge für einen Podcast im Rahmen dieses Wettbewerbs, dem "Call for Podcast", eingereicht. Nun hat eine 51-köpfige Jury bestehend aus Experten der Podcast-, Radio- und Medienbranche die zehn besten Einsendungen herausgefiltert. Dem Publikum werden diese zehn Pilotepisoden unter www.callforpodcast.de zur Verfügung gestellt.