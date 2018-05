Call to Action: Böhmermann ruft zu Teilnahme an Troll-Armee auf

Jan Böhmermann hat auf der Netzkonferenz re:publica für eine antipopulistische Troll-Armee geworben. Ihren Ursprung hat Idee in seiner Show "Neo Magazin Royale".



Es sei an der Zeit, der Debatte um Populismus im Netz und um sogenannte "Trolle", die versuchen die öffentliche Debatte zu beeinflussen, Aktionen folgen zu lassen, sagte der Moderator und Satiriker am Donnerstag. Er lud zur Teilnahme an der Satireaktion "Reconquista Internet" auf, die dem Hass im Netz "Liebe und Vernunft" entgegensetzen soll, wie es auf dem Twitter-Profil zur Aktion heißt.



Gestartet hatte Böhmermann die Aktion in seiner Sendung "Neo Magazin Royale". Etwa 50 000 Menschen beteiligen sich bereits an dem Projekt. "Wir haben aus Versehen eine Bürgerrechtsbewegung ins Leben gerufen", sagte er.