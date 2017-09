Canal+ Group: 4K Ultra HD-Inhalte für Apple TV

Im Apple-TV-Kanal sollen User der neusten Apple TV Box künftig Inhalte in 4K Ultra HD streamen können. Dafür soll die "MyCanal"-App sorgen, die den Zugang zu Canal Plus' Pay-TV freigibt.



Filme, Serien, sportliche Highlights, Dokumentationen und vieles mehr soll es auf dem Apple TV bald in 4K Ultra HD geben. Von der Kooperation von Apple und der Canal+ Group kann allerdings nicht jeder profitieren.