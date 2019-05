Canal Plus Group erwirbt M7

Die französische Canal Plus Gruppe hat den Pay-TV Anbieter M7 erworben. Der Kaufpreis soll mehr als eine Milliarde Euro betragen.



Gegenüber Broadband TV News erklärt der Geschäftsführer von Cabal Plus Maxime Saada: "Die Übernahme wird es der Canal Plus Group ermöglichen, die 20 Millionen Abonnenten weltweit anzusprechen. Unser weltweiter Abonnentenstamm wird sich in fünf Jahren fast verdoppeln."