"Candle Cove" und "Search Party" feiern TV-Premiere

"Channel Zero: Candle Cove" ist die neue Horror-Serie bei TNT. Die Grusel-Anthologie ist genauso neu wie die zweite Staffel "Search Party", die diesen Donnerstag bei TNT Comedy Deutschland-Premiere feiert.



Am heutigen Donnerstagabend feiert die zweite Staffel "Search Party" Premiere beim Sender TNT Comedy. Im Zentrum der Serie steht eine New Yorker Clique. Mit dabei sind Schauspieler wie Alia Shawkat ("Arrested Development"), Meredith Hagner ("Veep"), John Early ("Neighbors 2"), John Reynolds ("Stranger Things"), Brandon Micheal Hall ("The Mayor") und Clare McNulty ("Fort Tilden"). In dieser zweiten Staffel geht es um einen tödlichen Zwischenfall, der die Freundschaft der Clique auf die Probe stellt.



TNT Comedy zeigt die zehn neuen Halbstünder der TBS-Produktion am 21. und 28. Dezember mit jeweils fünf Episoden am Stück ab 20.35 Uhr in deutscher Erstausstrahlung. Außerdem stehen bis zum 15. Januar alle zehn Episoden der ersten Staffel von "Search Party" auf dem Youtube-Kanal der TNT-Sendergruppe zur Verfügung.