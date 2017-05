Cannes: Ärger um zwei Netflix-Filme

Zwei Netflix-Filme sorgen beim Filmfest Cannes für einigen Wirbel. Das Festival zeigt im Wettbewerb seiner 70. Ausgabe ab Mittwoch erstmals Werke, die von dem Streamingdienst produziert wurden.



Mit "OKJA" des Südkoreaners Bong Joon Ho und "The Meyerowitz Stories" von Noah Baumbach mit den Stars Adam Sandler, Emma Thompson und Ben Stiller geht Netflix ins Rennen.