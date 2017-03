Captain Kirk in Asien: DMAX zeigt "Besser später als nie"

Das Format "Besser spät als nie" schickt vier altgediente Prominenten nach Asien. Wie sich die ergrauten Herren dort schlagen, verrät die erste Staffel der Doku-Serie, die auf DMAX laufen wird.



Im Alter werden die Träume der Jugend oft wieder akut. Das Leben genießen, die Freiheit auskosten und einfach die Welt bereisen. Für William Shatner, George Foreman, Henry Winkler und Terry Bradshaw wird der Wunsch nach Abenteuern erfüllt. Die NBC-Erfolgsserie "Besser spät als nie" schickt die Schauspieler und Sportler dazu nach Tokio, Hong-Kong oder Phuket. Hier zeigen die alten Herren wie viel Lebens- und vor allem Partylust noch in ihnen steckt.