"Captain Marvel"-Star dreht TV-Dramaserie für Apple

In "Captain Marvel" trumpft Oscar-Preisträgerin Brie Larson (29, "Raum") seit heute als weibliche Superheldin auf. Doch die Kalifornierin hat schon das nächste Projekt zugesagt.



Als Hauptdarstellerin und Produzentin will Larson in einer TV-Dramaserie für Apple über das Leben einer CIA-Undercover-Agentin mitwirken, wie die Branchenportale "Variety" und "Hollywood Reporter" am Mittwoch berichteten.