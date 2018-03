Carolin Kebekus bald wöchentlich im Ersten

"PussyTerror TV" von Carolin Kebekus wird aktueller. Statt des Monatsrhytmus wird die Comedyshow demnächst probeweise wöchentlich ausgestrahlt.



Bislang gab es nur eine neue Folge pro Monat. Fans von "PussyTerror TV" dürfen sich allerdings schon auf mehr freuen. Denn ab dem 17. Mai kommt die Kebekus im Wochentakt. Die Komikerin wird auch in den neuen Folgen gewohnt provokant und vermutlich manchmal auch ein bisschen vulgär aktuelle und populäre Themen aufgreifen.



Doch ändert sich nicht nur der Rhythmus. Neu ist auch das Studio in Köln-Mülheim samt aufgefrischtem Look für die Show.