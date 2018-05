Carolin Kebekus erhöht die "PussyTerror"-Dosis

Komikerin Carolin Kebekus macht nun etwas, das sich für sie "mehr nach Fernsehen" anfühlt: eine wöchentliche Show. In der Spitze der deutschen Comedy ist sie weiterhin die einzige Frau unter vielen Männern. Sie macht den "Patriarchen-Kopf" dafür mitverantwortlich.



Carolin Kebekus (38) hatte vor noch gar nicht langer Zeit einen bemerkenswerten Dialog mit einem alten Kollegen. Es ging um die Comedy-Szene. Kebekus regiert in der Branche seit Jahren im Grunde durch - 2017 gewann sie zum fünften Mal in Folge den Deutschen Comedypreis als beste Komikerin. Ihre Fernsehshow "PussyTerror TV" läuft gut. Von Donnerstag an (17. Mai, 22.45 Uhr, ARD) zeigt die ARD sechs neue Folgen - nun wöchentlich statt im Monatsrhythmus.