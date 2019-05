Carolin Kebekus startet heute in fünfte Runde "PussyTerror TV"

Carolin Kebekus hat sich mit "PussyTerror TV" im Ersten etabliert. Ende Mai startet die fünfte Staffel. Sie sei entspannter geworden, erzählt die Komikerin im Interview. Wobei sie sich immer noch aufregen kann, wenn's drauf ankommt.



Laut und unverblümt - so kennt man Carolin Kebekus, die sich auf der Bühne über Klischees, Alltagspeinlichkeiten und Politik aufregt. Zum Interview kurz vor Beginn der neuen Staffel "PussyTerror TV" erscheint eine überraschend entspannte Komikerin, leicht gebräunt. Kebekus war gerade eine Woche im Urlaub. Am heutigen 30. Mai startet die fünfte Staffel ihrer Show um 22.30 Uhr mit acht Folgen im Ersten.



Ist Carolin Kebekus zuhause auch so drauf wie auf der Bühne? "Das ist schon ähnlich, aber natürlich ist es nicht so, dass ich wahnsinnig aggressiv durch meinen Alltag laufe und vor allen Dingen immer genau weiß, was ich antworten soll", sagt die 39-jährige Kölnerin. Im Interview antwortet sie mal spontan lustig, mal sehr überlegt. Die Europa-Wahl vier Tage vor der ersten Folge nimmt sie ernst. Kebekus hat für die pro-europäische Kampagne "Pulse of Europe" auf Facebook geworben.



Mit ihrer Show "PussyTerror TV" hat Kebekus seit vier Jahren einen festen Platz im Fernsehen - erst beim WDR, dann im Ersten. Sie macht sich über Kurioses lustig, singt und plaudert mit Promis und Comedy-Kollegen. Mit Blick auf die Anfänge ihrer Show sagt sie: "Ich glaub', ich bin entspannter geworden. Gott sei Dank. In der ersten Staffel hab' ich die Leute noch so angeschrien durch den Fernseher."