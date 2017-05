Cars 3: Vettel wieder als Synchronsprecher aktiv

Autofahren kann er, schlagfertig ist er vom Mikrofon meistens auch - was liegt da für Sebastian Vettel näher, als nicht wieder mal den Sprung ins Kino zu wagen. Das hatte bei "Cars 2" schon einmal geklappt.



Sebastian Vettel spielt in dem Disney-Film "Cars 3: Evolution" mit. In der neuesten Auflage des Rennspektakels spricht er den Bordcomputer "Sebastian" in einem der animierten Flitzer. Ab dem 28. September wird Vettel nicht nur in der deutschen, sondern auch in der italienischen Fassung des Films zu hören sein.