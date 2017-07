Carsten Maschmeyer bekommt eigene Gründershow bei Sat.1

Der Unternehmer und Investor Carsten Maschmeyer bekommt eine eigene Gründershow bei Sat.1. Die Dreharbeiten sollen nach Angaben des Senders im September beginnen, die Ausstrahlung ist im Frühjahr 2018 geplant.



Der Arbeitstitel lautet "Das ist deine Chance". Maschmeyer (58) fühlt in der neuen Sendung Gründer-Talenten auf den Zahn. Die Teilnehmer müssen zeigen, dass sie ihre Geschäftsidee und unternehmerischen Fähigkeiten von Woche zu Woche weiterentwickeln und verbessern können. Dem Sieger stellt Maschmeyer dem Sender zufolge das nötige Startkapital zur Verfügung und gründet mit ihm zusammen eine Firma.