"Castle Rock": Neue Stephen King Serie erscheint auf Blu-ray

Unheimliche Geräusche im Wald, Kinder, die verschwinden und wieder auftauchen, alternative Realitäten - mit "Castle Rock" erscheint nun die neue Stephen King Serie fürs Heimkino.



In der amerikanischen Kleinstadt Castle Rock geschehen seltsame Dinge: Aus dem Wald dröhnen seltsame Geräuche, Kinder verschwinden spurlos und tauchen wieder auf, ohne jeden Hinweis, wo sie waren und was mit ihnen passiert ist - das ist das Setting, in dem die Mystery-Serie "Castle Rock" spielt. Die Fäden hinter diesen Geschehnissen hält dabei kein geringerer als Bestseller-Autor Stephen King in Händen, der zahlreiche Romane und Kurzgeschichten über die Gemeinde von Castle Rock geschrieben hat und auf denen die neue Serie basiert.