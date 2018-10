Catherine Deneuve wird 75 - Immer gegen den Strom

Catherine Deneuve ist eine der bekanntesten Schauspielerinnen Frankreichs. Dennoch bleibt sie vielen ein Rätsel. Zuletzt überraschte sie besonders. Ein Porträt zum 75.



Catherine Deneuve lässt sich schwer einordnen. Ihr Wesen gibt Rätsel auf und darauf legt Frankreichs Leinwandstar auch Wert. Sie suche immer nach dem Gegenteil dessen, was erwartet werde, sagte sie in einem ihrer wenigen Interviews. Damit hat sie nicht nur vor der Kamera überrascht und provoziert. Zuletzt sorgte die Schauspielerin, die am Montag ihren 75. Geburtstag feiert, mit ihrer Warnung vor der Metoo-Debatte für Aufsehen.



Wer ist Catherine Deneuve? Diese Frage stellten französische Medien nach ihrem umstrittenen Gastbeitrag in der Tageszeitung "Le Monde" Anfang Januar, in dem der Filmstar und weitere Frauen in der Metoo-Debatte vor dem Klima einer totalitären Gesellschaft warnten. Darin hieß ist, Vergewaltigung sei ein Verbrechen. Flirten aber sei kein Delikt und Galanterie auch keine chauvinistische Aggression.