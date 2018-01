Cebit 2018 ohne Telekom

Rund ein Jahr vor der Eröffnung der nun in den Sommer verlegten IT-Messe Cebit nimmt deren Format allmählich Gestalt an.



Die CES ist kaum vorbei, da kommt schon die nächste Technik-Messe in die Medien. Schon im letzten Jahr hatte es die Telekom angekündigt. Nun macht sie es wahr. Das Telekommunikationsunternehmen wird sich von der Cebit zurückziehen. Der Grund liegt wahrscheinlich im mangelnden Besucherinteresse.