Celtic gegen Bayern München am Mittwoch im ZDF

Nach dem Bundesliga-Comeback von Bayern-Trainer Jupp Heynckes muss er den deutschen Fußball-Rekordmeister nun in der Champions-League-Gruppenphase auf Achtelfinal-Kurs bringen.



Am Mittwoch (18. Oktober 2017) um 20.45 Uhr, empfängt Bayern München den punktgleichen schottischen Fußball-Meister Celtic Glasgow. Das ZDF überträgt diese Partie des dritten Gruppenspieltags live. Um 20.25 Uhr begrüßen ZDF-Moderator Oliver Welke und ZDF-Experte Oliver Kahn die Zuschauer zum Fußball-Abend aus München. Reporter des Live-Spiels ist Béla Réthy.