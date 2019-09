Champions & Europa League starten: Wer zeigt was?

Europapokal-Liebhaber benötigen auch diese Saison zwei Abonnements, wenn sie die freie Auswahl haben wollen. Die Champions League läuft weiterhin exklusiv im Pay-TV.



Die Fußball-Fans müssen zahlen, wenn sie die Champions League sehen wollen. Wie schon in der vergangenen Saison gibt es keine Übertragungen im frei zu empfangenden Fernsehen. Durch den Medien-Vertrag der Europäischen Fußball-Union UEFA gibt es Live-Übertragungen nur beim Pay-TV-Sender Sky und beim ebenfalls kostenpflichtigen Streamingdienst DAZN.